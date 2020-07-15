حدد المستندات المطلوبة.. صندوق التنمية العقارية يعلن آلية دعم أرباح التمويل العقاري

أجاب صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة على أبرز 10 أسئلة متعلقة ببرنامج دعم أرباح التمويل العقاري القائم، وطريقة التقديم للحصول عليه والمستندات المطلوبة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن منتج دعم أرباح التمويل العقاري القائم، يهدف إلى دعم المواطنين الحاصلين على تمويل عقاري قائم من إحدى الجهات التمويلية؛ حيث يخفف الصندوق القسط على المستفيدين من خلال دعم الأرباح المترتبة على تمويلهم مع جهة التمويل بحسب مصفوفة الدعم.

وأكد صندوق التنمية العقارية، أن دعم أرباح التمويل العقاري القائم خاص بالعقارات السكنية فقط، ولا يشمل العقارات التجارية، مشيرًا إلى عدم وجوب الحصول على موافقة من الجهة التمويلية؛ لأن الدعم السكني يكون من جهة الصندوق العقاري.

ووفقًا لصندوق التنمية العقارية فإن الدعم لا يستمر عند تسديد المستفيد تمويله مبكرًا؛ لأنه عند السداد المبكر لتمويل، تسقط عنه الأرباح فيسقط الدعم.

ألية الحصول على دعم أرباح التمويل العقاري من صندوق التنمية العقارية

وأضاف صندوق التنمية العقارية أن الدعم يتوقف مؤقتًا عند تعثر المستفيد في سداد أحد الأقساط للجهة التمويلية، وعند سداد المتعثرات التي عليه يتم إعادة الدعم مرة أخرى، لافتًا إلى عدم وجود رسوم إدارية للاستفادة من الدعم.

وأكد صندوق التنمية العقارية أنه يمكن للمستفيد التقديم إلكترونيًّا للحصول على منتج دعم أرباح التمويل العقاري القائم من خلال:

1– دخول المستفيد على حسابه الشخصي في البوابة الإلكترونية للصندوق.

2– الضغط على أيقونة «طلب دعم على تمويل عقاري دائم».

3– تعبئة الطلب ثم انتظار الموافقة.

4– بعد صدور الموافقة يتم تقديم المستندات اللازمة لفرع وحدة خدمات المستفيدين.

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المستندات المطلوبة للحصول على دعم أرباح التمويل العقاري

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن المستندات المطلوبة للحصول على منتج دعم أرباح التمويل العقاري القائم هي:

1– تعريف راتب مفصل يشمل (الراتب الأساسي، وبدل السكن، وبدل النقل، وأي بدلات أخرى) ويكون مختومًا من جهة العمل.

2– أصل بطاقة العائلة.

3– صك الإعالة عند الحاجة.

4– الهوية الوطنية.

5– صورة من عقد التمويل مختومة من البنك.

6– صورة من جدول السداد مختومة من البنك.

7– رقم آيبان الحساب البنكي.

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