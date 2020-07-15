التأمينات: 8 حالات تستحق صرف المعاش بعد وفاة المشترك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك؛ حيث كشفت 8 حالات تستحق صرف المعاش؛ وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاءت الحالات التي تستحق صرف المعاش بعد وفاة المشترك كالآتي:

1– بنات المشترك المتوفى، أيًّا كان عمرهن، حتى زواجهن. والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

2– أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حتى إكمال هذه السن. ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 عامًا، إذا كانوا يكملون دراستهم. والملتحقون بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، ولا يشترط حد لسن العاجزين منهم.

3– أبناء وبنات ابن المشترك المتوفى الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط الأبناء والبنات.

4– إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط الأبناء والبنات.

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5– أرملة المشترك المتوفى. وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة وهي في عِدة الطلاق.

6– أرمل المشتركة، وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه. ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

7– أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته. ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

8– جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط استحقاق الأب والأم.

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