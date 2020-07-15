رياضي / "كاس" تؤكد إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني مدى الحياة



لوزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

ثبتت محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") امس، عقوبة إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني لكرة القدم كرم الدين كريم عن مزاولة أي نشاط رياضي مدى الحياة وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (1,07 مليون دولار)، على خلفية اتهامه باستغلال منصبه كرئيس للاتحاد الأفغاني.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخذ في يونيو 2019، قرار إيقاف كريم بعد اتهامات وجهت إليه ولمسؤولين آخرين في الاتحاد، قبل أن يتقدم كريم الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التي ثبّتت العقوبة المفروضة من قبل الفيفا، بحسب خلاصة الحكم المنشور على موقعها الالكتروني.

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13:54ت م

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