السعودية اليوم / جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تواصل برنامج " صيف الإدارة 2020"



الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واس

تواصل كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل برنامجها الصيفي (CBA SUMMER – صيف الإدارة 2020) ، عن بعد، الذي بدأت فعالياته في 19 شوال الماضي، بمشاركة 300 طالب وطالبة من الجامعة.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور فيصل الحديثي أن البرنامج يستمر٦ أسابيع ويتضمن خمسة مسارات (ديني، ثقافي، فني، ترفيهي، رياضي)، ويحصل المشاركين على شهادة من كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى جوائز للفائزين.

من جانبها أكدت المشرفة على البرنامج الدكتورة عفاف السالم، أهمية البرنامج للرفع من مستوى الطلاب والطالبات، وإظهار البرنامج بهذه الصورة الإبداعية التي ترفع من مستوى المهارة بمختلف أشكالها لدى المشاركين وتحفزهم نحو الابتكار والإبداع.

يذكر أن البرنامج يُعد الأول من نوعه كبرنامج صيفي -عن بعد - على مستوى جامعات المملكة، حيث كان للكلية السبق في ذلك ويستمر حتى الثاني من شهر ذي الحجة المقبل.

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13:54ت م

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