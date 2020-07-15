السعودية اليوم / بلدية الداير بني مالك تبدأ تركيب كشافات "LED"بشوارع المحافظة



الداير بني مالك 24 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 15 يوليو 2020م واس

بدأت بلدية محافظة الداير بني مالك التابعة لأمانة منطقة جازان تركيب كشافات جديدة لإنارة شوارع المحافظة ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الكشافات الموفرة للطاقة بنظام ليد "LED" وذلك لتقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية في جميع شوارع محافظة ‫الداير وطرقها الرئيسية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن اعتماد البلدية لإضاءة تقنية "LED" يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري في المحافظة والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية وفق معايير صديقة للبيئة وانسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

وبيَّن أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها حاليا تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدية على تحقيق معايير الاستدامة البيئية وترشيد معدلات استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن كشافات الإضاءة بهذه التقنية تتميز بطول عمرها الافتراضي وتُعد صديقة للبيئة وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 40% و60%، وتمنح رؤية أفضل وتوفر راحة أكبر للعين وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية التي تحد من إمكانية الرؤية.

// انتهى //

13:51ت م

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