السعودية اليوم / مكافحة المخدرات: القبض على شخص وثق بالفيديو تعاطيه لمواد مخدرة بسكاكا



سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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13:49ت م

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