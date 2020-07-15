السعودية اليوم / متنزه الطائف الوطني " سيسد " يشرع أبوابه بعد غد للزوار



الطائف 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

يشرع متنزه الطائف الوطني بسيسد بعد غدٍ الجمعة أبوابه للزوار والمصطافين، ويستمر بشكل يومي من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً مع ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل المتنزه.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني عبدالرحمن القاضي،أن المتنزه شهد خلال الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة ، في حين ستشارك فرق تطوعية من شباب المحافظة لتوعية الجمهور والتأكد من تطبيقهم للاحترازات الوقائية.

من جانبه أفاد مدير المتنزه المهندس سامي إبراهيم الجعيد،أن منتزه الطائف الوطني بسيسد - شمال شرق محافظة الطائف - يُعد من أهم المواقع السياحية البرية في المملكة على مساحة 29.843.41 متراً،ومجهز بمواقع للجلسات العائلية وأخرى لألعاب الأطفال إلى جانب المرافق العامة .

ويبرز المتنزه الذي افتتح في عام 1420 هـ محمية طبيعية محاطة بالجبال المكسوة بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، وارتبط اسمه بالسد الأثري الشهير " سيسد " الذي أنشئ في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عام 58 هـ .

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13:26ت م

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