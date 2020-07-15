السعودية اليوم / جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442



سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

تواصل جامعة الجوف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، تقديم البرنامج التعريفي بالقبول الجامعي، للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام 1442هـ "عن بُعد" حتى يوم غد.

ودعت عمادة القبول والتسجيل، خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم لحضور البرنامج التعريفي الذي يهدف إلى تعريف الطلبة بالجامعة والتخصصات المتاحة لهم، وتقديم شرح مفصل عن آلية القبول الجامعي وترشيح المتقدمين وإعلان النتائج، وكذلك تقديم شرح عن طبيعة الدراسة الجامعية والأنظمة الأكاديمية، إضافة إلى استقبال استفساراتهم والرد عليها، وعلى الراغبين بالاستفادة من البرنامج التسجيل من خلال الرابط:http://dar.ju.edu.sa/reg.aspx

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13:15ت م

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