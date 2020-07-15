السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينظمان المؤتمر العالمي "فقه الطوارئ" السبت القادم



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

تنظم رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يوم السبت القادم، المؤتمر العالمي الافتراضي (فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى دراسة المسائل والمجالات التي تؤثر فيها جائحة كورونا والخروج باجتهاد فقهي يحقق المناط منها، معتبراً للواقع ومؤسساً على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق، وذلك في ظل إمكان استمرار الجائحة زمناً طويلاً وتعاظم آثارها وتأثيراتها في المجالات المختلفة.

وسيعقد المؤتمر 10 جلسات يناقش خلالها تأصيل فقه الطوارئ، ومجال العبادات في 4 مسائل وهي أحكام تأخير الصلاة في ظل ظروف الجائحة وإغلاق المساجد مؤقتاً، وأحكام تقديم وتأخير دفع الزكاة، وأحكام الصيام للمصابين بفيروس كورونا وطواقم الرعاية الطبية، وأحكام الحج للقادرين عليه في زمن الوباء وانتشار العدوى بين الناس، ومجال المعتقدات، وتتضمن موقف الإنسان من الكوارث والأزمات وكيف يفسرها (مسألة الخير والشر والصلاح والأصلح)، وأيضاً في مجال المعاملات، سيقدم المشاركون الرأي الشرعي في مختلف العقود التي تأخر تنفيذها بسبب الجائحة، وكيفية سداد الديون (وما ترتب في الذمة) في حال التضخم الاقتصادي، ونظرية الطوارئ في قانون المعاملات المدنية.

كما سيناقش المشاركون في المؤتمر مجال الصحة والآداب الشرعية في 5 مسائل هي التعامل مع الموتى من ضحايا كورونا، واستخدام اللقاحات للوقاية من المرض، ومخالطة مريض كورونا للأصحاء وهل يضمن إن تسبب في مرض غيره وهل يدخل في باب "الجنايات"، والامتناع عن زيارة الوالدين والأقارب وعدم المصافحة خوف العدوى، وإمكان اعتبار تأثيرات الجائحة النفسية والمادية في قضايا الخلافات الأسرية. وستختتم الجلسات بمناقشة الجهود المميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا.

تأتي أهمية هذا المؤتمر لما تشهده البشرية في هذه الفترة من أزمة عالمية غير مسبوقة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتصنيفه بالجائحة من قبل (منظمة الصحة العالمية)، وما أحدثه من أثر على الناس في صحتهم وفي أمور حياتهم ومعاشهم وعباداتهم.

// انتهى //

13:14ت م

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الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستنظم رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يوم السبت القادم، المؤتمر العالمي الافتراضي (فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد) بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والمجالس والمجامع الفقهية، وعدد من المفكرين والأكاديميين.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى دراسة المسائل والمجالات التي تؤثر فيها جائحة كورونا والخروج باجتهاد فقهي يحقق المناط منها، معتبراً للواقع ومؤسساً على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق، وذلك في ظل إمكان استمرار الجائحة زمناً طويلاً وتعاظم آثارها وتأثيراتها في المجالات المختلفة.وسيعقد المؤتمر 10 جلسات يناقش خلالها تأصيل فقه الطوارئ، ومجال العبادات في 4 مسائل وهي أحكام تأخير الصلاة في ظل ظروف الجائحة وإغلاق المساجد مؤقتاً، وأحكام تقديم وتأخير دفع الزكاة، وأحكام الصيام للمصابين بفيروس كورونا وطواقم الرعاية الطبية، وأحكام الحج للقادرين عليه في زمن الوباء وانتشار العدوى بين الناس، ومجال المعتقدات، وتتضمن موقف الإنسان من الكوارث والأزمات وكيف يفسرها (مسألة الخير والشر والصلاح والأصلح)، وأيضاً في مجال المعاملات، سيقدم المشاركون الرأي الشرعي في مختلف العقود التي تأخر تنفيذها بسبب الجائحة، وكيفية سداد الديون (وما ترتب في الذمة) في حال التضخم الاقتصادي، ونظرية الطوارئ في قانون المعاملات المدنية.كما سيناقش المشاركون في المؤتمر مجال الصحة والآداب الشرعية في 5 مسائل هي التعامل مع الموتى من ضحايا كورونا، واستخدام اللقاحات للوقاية من المرض، ومخالطة مريض كورونا للأصحاء وهل يضمن إن تسبب في مرض غيره وهل يدخل في باب "الجنايات"، والامتناع عن زيارة الوالدين والأقارب وعدم المصافحة خوف العدوى، وإمكان اعتبار تأثيرات الجائحة النفسية والمادية في قضايا الخلافات الأسرية. وستختتم الجلسات بمناقشة الجهود المميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا.تأتي أهمية هذا المؤتمر لما تشهده البشرية في هذه الفترة من أزمة عالمية غير مسبوقة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتصنيفه بالجائحة من قبل (منظمة الصحة العالمية)، وما أحدثه من أثر على الناس في صحتهم وفي أمور حياتهم ومعاشهم وعباداتهم.// انتهى //13:14ت م0070

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