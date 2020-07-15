

جاكرتا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن البلاد سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس

وذكر المسؤول بالوزارة أحمد يوريانتو في بيان صحفي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديدة بلغ 1522 ليرتفع الإجمالي إلى 80094 إصابة.

// انتهى //

13:13ت م

0069



جاكرتا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن البلاد سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الوفيات جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 3797.وذكر المسؤول بالوزارة أحمد يوريانتو في بيان صحفي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديدة بلغ 1522 ليرتفع الإجمالي إلى 80094 إصابة.// انتهى //13:13ت م0069

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل أعلى وفيات يومية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.