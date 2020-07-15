السعودية اليوم / المغرب تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 24 ذو القعدة 1441 هـ موافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصاً.

// انتهى //

12:24ت م

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الرباط 24 ذو القعدة 1441 هـ موافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدةوقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصاً.// انتهى //12:24ت م0061

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