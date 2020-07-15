السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 61247 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 39038 حالة.

// انتهى //

12:18ت م

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مسقط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 61247 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 39038 حالة.// انتهى //12:18ت م0057

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