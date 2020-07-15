شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المحلات المخالفة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بدأت بأعمال إزالة محلات الأخشاب والسكراب المخالفة للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك المحلات للإزالة الطوعية، مؤكدا أن البلدية نفذت أعمال الإزالة بعد إشعار أصحاب المحال في المنطقة وإنذارهم قبل التنفيذ.
وذكر المهندس الحسيني أن قرار الإزالة يأتي تفعيلا لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات المخالفة قبل أسبوع، لافتا أن عملية الازالة تمت بالتعاون مع الجهات المختصة، كاشفا عن وجود مخالفات للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني، وأن البلدية قامت في وقت سابق بجولات ميدانية على تلك المحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات النظامية.
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