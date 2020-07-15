أمانة الرياض توجه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت أمانة منطقة الرياض المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي.

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وأكدت أمانة منطقة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بناءً على التوصيات الصحية، الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الأمانة إلى أن القفازات قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها.

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