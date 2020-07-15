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أمانة الرياض توجه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات

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2020-07-15

أمانة الرياض توجه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات

قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت أمانة منطقة الرياض المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي.

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وأكدت أمانة منطقة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بناءً على التوصيات الصحية، الخاصة بمكافحة تفشي .

ولفتت الأمانة إلى أن القفازات قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها.

 



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