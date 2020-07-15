2020-07-15

ما هي توقعات سوق النفط العالمي من اجتماع أوبك اليوم؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تجتمع منظمة أوبك+ اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس، وسط توقعات السوق الواسعة بأن المجموعة ستخفف قيود العرض مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وكانت اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ قرارًا بخفض الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، أو 10% من المعروض العالمي، بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وكان من ضمن الاتفاق خفض التخفيضات بعد يوليو إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر، ومن المقرر أن تجتمع لجنة تضم الوزراء الرئيسيين والمعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم للتوصية بالمستوى التالي من التخفيضات.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز بنسختها الإنجليزية، إنه لم يتم تقديم أي توصيات لإطالة التخفيضات القياسية حتى أغسطس.

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وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو هذا الأسبوع إن سوق النفط يقترب من التوازن.

توقعات سوق النفط من اجتماع أوبك+:

ويرجح سوق النفط العالمي من التصريحات السابقة أن ينتهي اجتماع المنظمة اليوم على خفض 7.7 مليون برميل يوميًا، ومن جهة أخرى تشير التوقعات إلى أن السعودية ستشدد قبضتها على الدول المتقاعسة من العراق ونيجيريا وأنجولا في تحقيق حصتها من الخفض.

وتعافت أسعار النفط إلى ما يقرب من 43 دولارًا للبرميل بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها في 21 عامًا في إبريل الماضي بمقدار 16 دولارًا، وقد سمح انتعاش الأسعار لبعض المنتجين الأمريكيين باستئناف الإنتاج المعلق، وهي علامة من المقرر أن تلقي بثقلها على قرار أوبك يوم الأربعاء.

وقالت مصادر بالصناعة لرويترز إن صادرات المملكة من النفط في أغسطس ستبقى كما هي في يوليو.

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