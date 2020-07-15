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خالد عبدالرحمن يطرب بأجمل أغنياته على شاهد VIP
بالتعاون بين الترفيه وروتانا ومجموعة MBC
متابعات الخليج 365 - الرياض
في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار “معيّدين معاكم”، تواصل “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار “مكمّلين معاكم”.
في هذا السياق يطل الفنان خالد عبد الرحمن ليغني تشكيلة من أجمل أغنياته، في حفل مباشر يُبثّ حصريًا عبر منصة “شاهد VIP” مساء الخميس 16 يوليو تمام العاشرة ليلًا بتوقيت السعودية.
ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من “مجموعة MBC” – الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع خالد عبد الرحمن ، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.
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