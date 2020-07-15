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جامعة الباحة تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس

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2020-07-15

جامعة الباحة تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة, عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 06 ذي الحجة.



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