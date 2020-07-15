- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الباحة تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة, عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
وأوضحت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 06 ذي الحجة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.