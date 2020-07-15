الـ FDA تحذر من 60 منتجًا من مطهرات ومعقمات اليدين 

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام بعض أنواع مطهرات اليد لأنها قد تكون سامة، حيث قامت بتوسيع قائمتها التي ضمت 9 شركات الشهر الماضي إلى 51 شركة أخرى.

وفي الشهر الماضي كانت المنظمة حذرت من 9 منتجات صنعت بواسطة شركة Eskbiochem SA de CV ومقرها المكسيك وتحتوي على كميات مختلفة من الميثانول، وهي تحذر الآن من شركات مطهرات اليد بما في ذلك AAA Cosmetica و 4E Global و DDI Multinacional.

كحول الميثانول:

والميثانول هو نوع من الكحول يمكن أن يكون سامًا إذا امتصه الجلد أو تم تناوله كشراب، وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن التعرض المستمر لمطهر اليدين القائم على الميثانول يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والقيء وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو حتى الموت.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية من أن الوكالة قد شهدت زيادة حادة في منتجات المطهر اليدوي المصنفة على أنها تحتوي على الإيثانول، المعروف أيضًا باسم الكحول الإيثيلي، ولكنها أثبتت أنها ملوثة بـ الميثانول.

وعادةً ما تحدث حالات التسمم بالميثانول بسبب تناول الأفراد للمشروبات الكحولية ولكن وسط جائحة فيروس كورونا، كان هناك ارتفاع في عدد حالات التسمم نتيجة دخول مطهر اليدين إلى الجهاز الهضمي للأطفال..

وكتب منظمو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنهم تلقوا هذا العام زيادة في المكالمات إلى مراكز مكافحة السموم بنسبة 50%، حيث يشرع الأطفال بلعق أيديهم بعد استخدام المطهر الذي يتضمن الميثانول، أو وضع الأغراض المطهرة بالمادة المعقمة في فمهم كعادة الأطفال.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في رسالة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر: الميثانول ليس مكونًا مقبولًا لمطهرات اليد ولا يجب استخدامه بسبب آثاره السامة، ويجب على المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين المحتوي على الميثانول أن يبحثوا عن علاج فوري، وهو أمر بالغ الأهمية لعكس الآثار المحتملة للتسمم.

وأدرجت إدارة الأغذية والأدوية FDA المنتجات التالية في قائمتها:

1- 24 معقم يد من شركة 4E Global والتي توصف بأنها فورية ومضمونة.

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2- مطهرات دانفرDanver وموديستا Modesta وذا هاني كيبر The Honey Keeper و هاللو كيتي Hello Kitty.

3- 4 من مطهرات اليد من شركة AAA Cosmetica.

4- 3 مطهرات يد من شركة DDI Multinacional.

5- 8 مطهرات من شركة Eskbiochem.

6- 5 من معقمات اليد من شركة Limpo QUIMICOS.

7- 4 مطهرات يد من شركة Liqesa Exportacion المعروف باسم Liq-E-S.A.

8- 3 من معقمات يد شركة Maquiladora Miniara.

9- مطهر مايستيك إنترناشونال بروتيكشن شيلد Mystic International Protection Shield.

10- ثلاثة من مطهرات اليد Soluciones Cosméticas.

11- مطهر اليد بريتز Britz من شركة Tropicosmeticos.

12- مطهر اليد دايزي Daesi من شركة يارا إلينا دي لا غارزا.

وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستدعاء أو إيقاف استيراد جميع هذه المنتجات.

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