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5 اشتراطات تنظيمية في مدن الملاهي لسلامة الجميع
منها تسجيل جميع العاملين في تطبيق موعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الهيئة العامة للترفيه إن هناك 5 اشتراطات تنظيمية في مدن الملاهي ومراكز الترفيه من أجل سلامة الجميع بعد افتتاحها.
وأوضحت الترفيه في تغريدة لها عبر تويتر، أن من الاشتراطات التنظيمية، أن يؤخذ بعين الاعتبار إمكانية عمل التقصي الوبائي للمخالطين من الحضور والمنظمين، بالإضافة إلى تدريب الموظفين قبل افتتاح مدن الملاهي وأماكن الترفيه على الإجراءات وبروتوكولات السلامة، وتدريب العاملين في الموقع على مبادئ مكافحة العدوى لغير الممارسين الصحيين.
كما اشترطت هيئة الترفيه، متابعة الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي، وتسجيل جميع العاملين في تطبيق موعد.
وفي وقت سابق، شددت هيئة الترفيه على أن التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، يساهم في صنع أمتع اللحظات بأمان وصحة وسلامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الترفيه، أن اشتراطات التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه هي كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة وصحة زوار مدن الملاهي ومراكز الترفيه منذ وصولهم للموقع وحتى مغادرتهم بأمان.
ولفتت الترفيه إلى أن ذلك يشمل التنقل والدخول والخروج وتباعد الزوار وترك مسافة بين الألعاب وتحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
وتابعت أنه يمكن الاطلاع على المزيد عبر الرابط التالي هنا.
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