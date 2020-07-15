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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.جامعة الباحة
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 12:33 PM
يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.
، جامعة الباحة تفتح باب القبول للبكالوريوس للعام 1442هـ ،
المصدر : الخليج 365
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