، روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ،

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 156 وفاة و6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 175 وفاة و6248 إصابة في اليوم السابق.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.6% من المرضى الجدد.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي رصدت في روسيا حتى الآن 746369؛ منها 11770 حالة وفاة و211350 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضًا بـ4158 حالة نشطة منذ يوم أمس).
وبحسب "روسيا اليوم" تتصدر العاصمة موسكو قائمة المناطق الروسية ذات أدنى مؤشر ارتفاع في حصيلة الإصابات بالوباء (0.3% خلال الساعات الـ24 الماضية)؛ إذ سجلت هناك منذ أمس 29 وفاة و628 إصابة جديدة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 231270 إصابة منها 4234 وفاة (وهذا أعلى حصيلة بين المناطق الروسية).
وتَماثل 10424 مريضًا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 523249 شخصًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم 23.7 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، وتحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميًّا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".روسيا فيروس كورونا الجديد
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 12:01 PM
ليصبح إجمالي ضحايا الفيروس 11770 شخصًا من 746369 مصابًاروسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 156 وفاة و6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 175 وفاة و6248 إصابة في اليوم السابق.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.6% من المرضى الجدد.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي رصدت في روسيا حتى الآن 746369؛ منها 11770 حالة وفاة و211350 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضًا بـ4158 حالة نشطة منذ يوم أمس).
وبحسب "روسيا اليوم" تتصدر العاصمة موسكو قائمة المناطق الروسية ذات أدنى مؤشر ارتفاع في حصيلة الإصابات بالوباء (0.3% خلال الساعات الـ24 الماضية)؛ إذ سجلت هناك منذ أمس 29 وفاة و628 إصابة جديدة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 231270 إصابة منها 4234 وفاة (وهذا أعلى حصيلة بين المناطق الروسية).
وتَماثل 10424 مريضًا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 523249 شخصًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم 23.7 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، وتحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميًّا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".
، روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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