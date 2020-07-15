شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. ظهر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة (تسميات)، إن اليوم بإذن الله تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وذلك في تمام الساعة 12:27م حيث لا يوجد ظل للكعبة وفي هذا الوقت بالتحديد يكون اتجاه القبلة باتجاه الشمس مباشرة لنصف الكرة الأرضية النهاري.

وأضاف المسند أن هذه الميزة تنسحب على كل نقطة جغرافية تقع بين مداري السرطان والجدي، وليست فقط بمكة.