2020-07-15

جامعة الشمالية تستقبل أكثر من 4 آلاف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

متابعات الخليج 365 - واس

استقبلت جامعة الحدود الشمالية خلال ٢٤ ساعة من انطلاق بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ، ما يزيد عن أربعة آلاف طلب تسجيل إلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبات المكتملة أكثر من 3027 طلباً في مختلف التخصصات بالجامعة بعرعر وباقي فروعها في رفحاء وطريف والعويقيلة.

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وتواصل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عمليات المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الفني والتقني لعملية التسجيل للطلبة على مدار الساعة، ومعالجة جميع المشكلات التقنية وتقديم الدعم الفني اللازم، وبمتابعة مستمرة من وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعلنت عن إقامة لقاءات مفتوحة يومياً طيلة فترة التسجيل بالجامعة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم أثناء فترة التسجيل.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، الذي أكد على ضرورة تسخير إمكانات الجامعة التقنية والبشرية لمساعدة الطلبة، وتسهيل عملية التسجيل، وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة لتحقيق طموحهم بالالتحاق بالجامعة.

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