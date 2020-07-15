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أكثر من 6 آلاف متقدم ومتقدمة للقبول بجامعة بيشة خلال 48 ساعة
يستمر التقديم حتى يوم السبت المقبل
متابعات الخليج 365 - بيشة
كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة عن تلقي أكثر من 6 آلاف طلب للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ، وذلك خلال يومين من بدء القبول يوم الاثنين الماضي والذي يستمر حتى السبت المقبل.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. فارس القرشي أن القبول للعام المقبل يتضمن مرحلتين الأولى، لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الثلاثاء 30/11/1441هـ للدفعة الأولى، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية أو الترشيح في المرحلة التي تليها.
والثانية: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس (مقاعد متبقية)، أو على درجة الدبلوم، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الأحد 5/12/1441هـ وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.
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