فيديو.. حكم تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم، على استفسار بشأن حكم تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها دون علمها خوفًا من أن تكون قد سرقت شيئًا.

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وقال المصلح خلال تصريحاته إلى قناة المجد إنه لا يجوز تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها دون علمها، وأن الأصل ألا يتعرض أحد لمال أحد إلا بإذنه وهذا في الحالات الاعتيادية.

ولفت إلى أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها تفتيش أغراض الخادمة دون علمها، كالكشف عن جريمة أو إشكالية معينة، حيث إنه لا مانع من التفتيش لكن باستئذانها أن تفتح أغراضها، وبإخبارها أن الأمر من أجل الاطمئنان فقط.

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