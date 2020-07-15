هكذا علق السعوديون على فكرة التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للفتيات

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

استطلع تقرير تلفزيوني آراء الشارع السعودي في مسألة التجنيد الإجباري للشباب والتجنيد الاختياري للفتيات.

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وبحسب فيديو عرضه برنامج mbc في أسبوع على قناة إم بي سي، أبدى العديد من المواطنين عن تأييدهم لفرض تجنيد إجباري على الشباب، معتبرين أن ذلك يعد واجبًا تجاه الوطن الذي يحتاج لجهودهم وطاقتهم، فيما رأى أحد المواطنين أن التجنيد ليس أمرًا سيئًا لكنه ليس مع جعله إجباريًا.

وبالنسبة إلى مسألة التجنيد الاختياري للفتيات، أيد مواطنون ذلك كون المرأة في المملكة لها مكانة، بالإضافة إلى استثمار طاقات الفتيات من أجل خدمة الوطن، فيما رأى آخرون أنه يمكن للفتيات العمل في القطاعات العسكرية، لكن في المجالات الإدارية كونها أنسب لهن.

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