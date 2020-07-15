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أنباء سارة بشأن لقاح كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
تخطط شركة “موديرنا” الأميركية لبدء التجارب السريرية في مرحلة أخيرة لاختبار لقاح لفيروس كورونا في 27 يوليو.
وقال المستشار الصحي في البيت الأبيض أنطوني فاوتشي إنها أنباء سارة.
وقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم 13.4 مليون، وتجاوز عدد الوفيات 580.000.
ويوجد حاليًا أكثر من 100 لقاح في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا.
أكثر من 21 لقاحًا:
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 21 لقاحًا قيد التجارب الرئيسية.
وكان فاوتشي قد شكك في إمكانية التوصل إلى لقاح فعال قبل نهاية العام الجاري، قائلاً إنه “لا يوجد ضمان بأن الولايات المتحدة ستمتلك لقاحا فعالا ضد فيروس كورونا المستجد بحلول بداية العام المقبل”.
وقال فاوتشي في شهادة أمام الكونغرس في نهاية يونيو الماضي، إن العلماء متفائلون بحذر بأننا سنعرف مدى الفعالية” بحلول ذلك الوقت.
وأضاف أنه يشعر بالقلق من ارتفاع عدد الإصابات في أكثر من نصف الولايات الأميركية، بما في ذلك أريزونا وفلوريدا وتكساس.
وأوضح أن هناك “ظاهرة الكل أو لا شيء” المقلقة، حيث يتم إما إغلاق الولايات بالكامل أو إعادة فتحها سريعا فقط لرؤية الناس يتكدسون في الحانات ويتجاهلون جميع توصيات الصحة العامة.
وفي الوقت ذاته، قال فاوتشي إنه يجب الالتزام بإجراءات الصحة العامة، مثل ارتداء القناع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسيل اليد بصورة متكررة، موضحا أن تلك الإجراءات لازمة لإعادة فتح آمن للاقتصاد.
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