قيرغيزيا تشيع مفتيها الأسبق بعد وفاته بـ كورونا

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي وفاة فضيلة الشيخ تشوباق حاجي جليلوف مفتي جمهورية قيرغيزيا الأسبق وعضو مجلس العلماء بالإدارة الدينية الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عامًا إثر إصابته بكيوفيد 19.

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وكان الراحل من دعاة الندوة العالمية ومن خريجي جامعة أم القرى بمكة المكرمة ومن أبرز الدعاة والمشايخ في المنطقة، حيث كان منارة في العلم والعمل، وسداً منيعاً في مواجهة التمدد الشيعي في بلاده، وله العشرات من المحاضرات والدروس المسجلة والمتداولة.

وشيعت جنازة جليلوف أمس من مسقط رأسه في محافظة جلال آباد، وسط جموع غفيرة من ذويه ومحبيه وطلابه.

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