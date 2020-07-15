2020-07-15

بعد غياب 21 عامًا فيروس غرب النيل يعود إلى نيويورك

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت إدارة الصحة في مدينة نيويورك تحذيرًا بعد اكتشاف بعوض من فصيلة Culex مصاب بفيروس غرب النيل في جزيرة ستاتن وفي برونكس، مؤكدة على أنه ليس هناك أي إصابات بشرية حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، حذرت إدارة الصحة سكان المدينة من عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية وسط موسم البعوض الذي يستمر عادة حتى سبتمبر.

وكان قد تم رصد الفيروس لأول مرة في مدينة نيويورك قبل 21 عامًا، ويأتي حاليًا بالتوازي مع القلق الذي يعيشه سكان الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا وازدياد حالات الإصابة والوفاة بشكل مستمر.

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فيروس غرب النيل:

ويعد هذا الفيروس مرضًا عصبيًا، يسبب الحمى الخفيفة أو المعتدلة، ولكن 80% من حالات الإصابة غير مصحوبة بأعراض، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم البالغين 50 عامًا فأكثر، وكذلك أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والخاضعين لعمليات زرع الأعضاء، هم أيضًا في الفئة المعرضة للخطر الأكبر.

وفي أسوأ أحوال الإصابة، يمكن أن يصيب فيروس غرب النيل الدماغ والحبل الشوكي ويكون قاتلاً، فمن بين 353 شخصًا أصيبوا بالفيروس توفي منهم 13%.

ولا يوجد علاج لفيروس غرب النيل، ولكن الأدوية العامة، مثل الأسيتامينوفين، يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

وتنصح وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية من حيث تطبيق الكريمات الطاردة للحشرات على الجلد، واستخدام زيت الليمون لطرد البعوض، أو تغطية الأذرع والأرجل، وإزالة أي مياه راكدة قد تحتوي على يرقات البعوض، وإغلاق النوافذ.

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