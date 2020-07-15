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أمانة القصيم تستخدم ULV لتطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين
وسط تطبيق كافة التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - القصيم
تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين باستخدام أجهزة الـ ULV وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا للمحافظة على سلامة الموظفين والمستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك تستمر أمانة منطقة القصيم بتطبيق كافة التدابير الصحية والاحترازية في مقرات العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقرات العمل والمكاتب ،بالإضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية للمنسوبين ، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، وتوفير متطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات ،وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.
وتواصل أمانة منطقة القصيم تقديم خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة لزيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلًا لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة طلب موعد التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة لذلك.
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