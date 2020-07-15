سعر الذهب عيار 21 يسجل 190.62 ريال

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 217.84 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 199.69 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 190.62 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 163.39 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 127.08 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 108.92 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 6,775 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,525 ريالًا.

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الذهب اليوم:

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1808.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”يبدو الطلب قويًا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1971.89 للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 825.42 دولار والفضة 0.1 بالمئة إلى 19.19 دولار.

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