- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وتستمر أمانة المنطقة في تطبيق جميع التدابير الصحية والاحترازية في مقار العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل والمكاتب، إضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، ومتطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.
وتقدم الأمانة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة "طلب موعد" التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة إلى ذلك.
أمانة منطقة القصيم
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:38 AM
حملات إرشادية وتوعوية وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين ومتطلبات الوقايةضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين
تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وتستمر أمانة المنطقة في تطبيق جميع التدابير الصحية والاحترازية في مقار العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل والمكاتب، إضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، ومتطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.
وتقدم الأمانة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة "طلب موعد" التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة إلى ذلك.
، ضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.