محمد بن مسعود - الدمام - منذ تدشينه الأربعاء الماضي حتى الآن استقبلت مراكز مبادرة "تأكد" في منطقة القصيم 745 مستفيداً، وذلك منذ تدشينه الأربعاء الماضي حتى الآن. يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبيّن مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 10:28 AM منذ تدشينه الأربعاء الماضي حتى الآن Advertisements 745 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في القصيم 745 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في القصيم استقبلت مراكز مبادرة "تأكد" في منطقة القصيم 745 مستفيداً، وذلك منذ تدشينه الأربعاء الماضي حتى الآن. يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبيّن مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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