محمد بن مسعود - الدمام - جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة. وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.فيروس كورونا الجديد 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 10:22 AM Advertisements جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة. وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة ،

المصدر : الخليج 365

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