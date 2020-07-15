«‏الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بالتوسع في خدمات الشحن الجوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب.

وقال المجلس - في قرارأصدره اليوم - أنه على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مراجعة بنيتها التنظيمية ، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأشار إلى أن على الخطوط السعودية، الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، فضلًا عن التوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وأكد "الشورى" على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية ألأقل، لافتًا إلى أن عليها تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.