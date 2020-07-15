شكرا لمتابعة خبر عن قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن قيمة تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، حيث أن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجه أحد المواطنين سؤالًا إلى حساب المرور الرسمي، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث تساءل: " سلام عليكم.. الاستمارة عندي منتهية كم رسوم التجديد؟ " .

وأوضح "المرور" : " مرحبًا بك، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا؛ علمًا بأن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.. نشكر تواصلك ".