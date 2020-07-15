شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: توقعات برياح متوسطة القوة وسقوط أمطار خفيفة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، بأن طقس اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء 1441/11/24هـ، سيحمل رياح من متوسطة لقوية على السواحل الغربية .

وتابع الحصيني عبر حسابه "تويتر" أن هذة الرياح ستشمل مكة والمدينة والحدود السعودية القطرية الإماراتية ، وستكون متوسطة على أجزاء من الشمالية والقصيم ونجران وغرب منطقة الرياض.

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وأوضح بأنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة شرق جازان وجنوب الأفلاج وعلى اليمن وعمان وجنوب الإمارات.