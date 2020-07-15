شاهد.. مداهمات على مراكز مساج مخالفة تعمل فجرًا بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت الحملة الأمنية بقيادة إدارة التحريات والبحث الجنائي ومشاركة أمانة منطقة الرياض و"الموارد البشرية"، فجر اليوم الأربعاء، مداهمات على مراكز مساج مخالفة يعملون بالليل. أطلقت الحملة الأمنية بقيادة إدارة التحريات والبحث الجنائي ومشاركة أمانة منطقة الرياض و"الموارد البشرية"، فجر اليوم الأربعاء، مداهمات على مراكز مساج مخالفة يعملون بالليل. وأظهر مقطع فيديو، لحظة تنفيذ الحملة على المراكز المخالفة التي تعمل ليلًا ظناً منهم أن الرقابة "نائمة" آخر الليل.

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