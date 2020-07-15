شكرا لمتابعة خبر عن «العرفج»: لا يزعجني الأُمي ولكن المتعلم الذي لا يعرف حدوده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي الدكتور أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، أنه لا ينزعج من الشخص الأمي ولكن أكثر ما يثير استياءه هو الشخص المتعلم الذي لا يعرف واجباته وحدوده.

وكتب أحمد العرفج، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " إنني لا أخشى من الأمي، فهو مثيرٌ بجهله، وجاذبٌ بصمته، ولكن ما يزعج هو المتعلم الذي لا يعرف واجباته وحدوده وأيضاً ينشر الكلام دون أن يتأكد من صحته" .

وأضاف "العرفج" قائلًا: " ولعله إذا نشر شيئاً وضع عبارة (كما وصلني) من باب إبراء الذمة وحتى يصنع لنفسه طريقاً للرجعة..! " .