شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تسجيل خريج الثانوية في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ان تسجيل مستفيدين جدد في البرنامج متوقف خلال الفترة الحالية لحين مراجعة ضوابط البرنامج .

وأشار " حساب الموطن " ان التسجيل متاح فقط للتابعين للمستفيدين الرئيسيين الحاليين والذين تم تسجيلهم حتى الدفعة الـ 28 من شهر مارس .

جاء ذلك رداً على استفسار شاب أكد انه انتهى من المرحلة الثانوية ويريد التسجيل في البرنامج .

وكان حساب المواطن قد أودع 1.7 مليار ريال مخصصات دعم يوليو ، وتم فتح باب تقديم طلبات الإعتراض على مبالغ الدعم .