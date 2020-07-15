شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تسجيل خريج الثانوية في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ان تسجيل مستفيدين جدد في البرنامج متوقف خلال الفترة الحالية لحين مراجعة ضوابط البرنامج .
وأشار " حساب الموطن " ان التسجيل متاح فقط للتابعين للمستفيدين الرئيسيين الحاليين والذين تم تسجيلهم حتى الدفعة الـ 28 من شهر مارس .
جاء ذلك رداً على استفسار شاب أكد انه انتهى من المرحلة الثانوية ويريد التسجيل في البرنامج .
وكان حساب المواطن قد أودع 1.7 مليار ريال مخصصات دعم يوليو ، وتم فتح باب تقديم طلبات الإعتراض على مبالغ الدعم .
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