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شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» تكشف أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك ، وهم على النحو التالي :
1- بنات المشترك المتوفي أيا كان أعمارهن حتى زواجهن ، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال .
2- أرملة أوأرامل المشترك المتوفي ، وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق .
3- أب وأم المشترك المتوفي الذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاه ، ويُشترط ان يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الـ 60 من عمره .
4- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن ويُمدد إلى 26عام إذا كانوا يكملون دراستهم ، وإذا كانوا يعملون يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال ، ولا يُشترط حد أقصى للمعاش للعاجزين منهم .
5- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط الأبناء والبنات .
6- أخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط الأبناء والبنات .
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