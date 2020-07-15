شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.