شكرا لمتابعة خبر عن تمديد تكليف الدكتور سري عسيري بمهام الإدارة العامة للحج والعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، لشغل منصب المدير العام لإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة،بإلإضافة إلى عمله كمساعد للمدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة .

ويعد العسيري إستشاري طب الأسرة من القيادات والكفاءات المتميزة بصحة منطقة مكة المكرمة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله بالصحة.

متمنين للدكتور عسيري دوام التوفيق والسداد ، لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه ، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.