شكرا لمتابعة خبر عن تنمية محايل النسائية تستضيف "الشبرقي" والوفد المرافق له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

على هامش مبادرة نشامى الحي وضمن مبادرات نشامى عسير التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والمشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا

استضافت اللجنة الميدانية لنشامى الحي بتنمية محايل النسائية مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة محايل عسير الأستاذ علي الشبرقي والوفد المرافق له في مقر غرفة العمليات.

وذلك لبحث سبل التعاون ومساندة الفرق التطوعية لنشامى الحي حيث استعرضت رئيسة اللجنة الميدانية الاستاذة ابتسام جبران الفرص التطوعية ومساراتها والتي تهدف لتنمية المجتمع واكتشاف الطاقات وتوظيفها بالشكل المطلوب ليكون مجتمعاً متماسكاً وحيوياً من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتي تجعل من الشخص منتجاً محباً لوطنه وأضافت بأن اللجنة الميدانية لنشامى الحي التابعة للتنمية النسائية تعتزم القيام بتحديث بيانات المستفيدين من الضمان وذلك بتشكيل فريق عمل من المتطوعين النشامى وتدريبهم بمشيئة الله على آلية التحديث ثم الإعلان عن موعد البدء عقب الانتهاء من تهيئة المكان لهم.

من جانبه أشاد الشبرقي بالمبادرة التي أطلقها سمو أمير المنطقة تحت مسمى نشامى الحي والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة لتستثمر الطاقات البشرية بتنظيم رائع وفق مسارات معينة مهمة لتدعيم جهود الأجهزة الحكومية في إدارة الازمات وصناعة جيل مفكر يشارك في تنمية وطنه اقتصادياً وأنسانياً ومعمرا ً لأرضه مؤكدا بأن إدارة الضمان الاجتماعي بمحايل على أتم الاستعداد بالتعاون مع لجان التنمية المكلفة بتنظيم العمل التطوعي ومساندة النشامى وتدريبهم على آلية حصر المتعففين من الأسر وكيفية التحديث لمعلومات المستفيدين من الضمان والنزول معهم ميدانياً لعمل بحث للحالات الاجتماعية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وختم الشبرقي نرحب بكل النشامى وأفكارهم الخلاقة والتي جعلت من الإنسان بمختلف الفئات العمرية يشارك القيادة تطلعاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على الشراكات لتتوافق مع توجهات الدولة وتحقق رؤية المملكة 2030 م