«الحصيني»: تعامد الشمس وقت «الزوال» على الكعبة يُخفي ظلها تمامًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تعامد الشمس فوق الكعبة وقت أذان الظهر «الزوال» بالمسجد الحرام، مُتسببةً في اختفاء ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعة بالكامل.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الحمد لله، اليوم الأربعاء 24/11/1441هـ 15 يوليو 2020 تعامد الشمس فوق الكعبة الساعة 12:26:44ظهرًا تقريبًا وقت أذان الظهر (الزوال) بالمسجد الحرام».

وأشار إلى «عودة الشمس من مدار السرطان في طريقها إلى خط الاستواء، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال الأجسام في مكة، ويمكن من خلال ذلك معرفة اتجاه القبلة».

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لمكة المكرمة بين مداري السرطان والجدي؛ ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرفة في كل عام.

وبحسب «طقس العرب» يُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القبلة في المناطق البعيدة جغرافيًّا عن مكة المكرمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق؛ وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك باتجاه عامودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القبلة في الجهة المعاكسة للظل بحيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرفة؛ علمًا بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق مثل جدة والطائف، نظرًا إلى موقعهما القريب من مكة المكرمة.

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من جانبها، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

وتمتد الحالة المناخية إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصةً الطريق الساحلي.

ويكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة وجنوب شرقها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

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