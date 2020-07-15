«الحقيل»: تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائية يعزز الاستثمار في القطاع

إصدار الرخص سيكون مُيسرًا عبر «بلدي»
أشاد وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بقرار مجلس الوزراء بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائية. مُشيرًا إلى أنه سيعزز الاستثمار في هذا القطاع ويرفع من جاذبيته.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحقيل: أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بخالص الشكر على صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائية، ما يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويرفع من جاذبيته.
وأضاف أن القرار سيتيح فرص أكبر لمشاركة سيدات الأعمال، كما ستكون عملية إصدار الرخص ميسّرة عبر منصة «بلدي».
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