القيادة تُهنئ رئيس جمهورية بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

تمنيات بدوام التقدم للشعب البولندي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا أنجي دودا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس البولندي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب بولندا الصديق.
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