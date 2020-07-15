السعودية اليوم / أكثر من 13 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم



نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت آخر الاحصائيات لفيروس

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة ، مشيرًا إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت أكثر من 7 ملايين حالة .

// انتهى //

09:46ت م

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نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت آخر الاحصائيات لفيروس كورونا حول العالم ، أكثر من 13 مليون إصابة .وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة ، مشيرًا إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت أكثر من 7 ملايين حالة .// انتهى //09:46ت م0018

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