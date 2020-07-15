السعودية اليوم / دراسة علمية تكشف عن إصابة جنين بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أفاد فريق فرنسي عن إصابة جنين بفيروس

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "Nature Communications" أمس الثلاثاء، عن احتمالية نادرة لانتقال فيروس كورونا من الأم المصابة بكوفيد-19 عن طريق المشيمة للجنين.

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل لكنهم أضافوا أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

وقال خبراء صحيون إن الحالة النادرة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل. وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى.

//انتهى//

07:17ت م

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واشنطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأفاد فريق فرنسي عن إصابة جنين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بعد إصابة الأم بالفيروس خلال الثلث الأخير من حملها، كانت قد تم تشخيص إصابتها بهذا المرض في شهر مارس.وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "Nature Communications" أمس الثلاثاء، عن احتمالية نادرة لانتقال فيروس كورونا من الأم المصابة بكوفيد-19 عن طريق المشيمة للجنين.وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل لكنهم أضافوا أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.وقال خبراء صحيون إن الحالة النادرة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل. وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى.//انتهى//07:17ت م0011

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