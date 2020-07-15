، رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.رياح أتربة نجران الأرصاد